23.05.2019, 17:10

В Риге задержали двух эстонцев, которые прямо в машине варили в ложке героин

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rus.delfi.ee
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В Риге задержали двух эстонцев, которые прямо в машине варили в ложке героин
Riia munitsipaalpolitseiamet

В воскресенье Рижская муниципальная полиция получила сообщение, что на Московской улице в Renault сидят два мужчины, употребляющие наркотики. Прибывший на место патруль обнаружил двух граждан Эстонии, которые варили в ложке героин.

Как сообщает МуПо, мужчины были очень взволнованы. Один из них пытался спрятать пакет шприцев под сиденьем. Ложка, в которой они варили героин, была закреплены в магнитоле (на фото).

Так как сотрудники МуПо заметили, что у одного из мужчин был в руке нож, они попытались заставить их поскорее выйти из машины. Когда МуПо осмотрела их документы, оказалось, что перед ними граждане Эстонии.

Эстонцы заявил сотрудникам МуПо, что героин в ложке они нашли на улице и у них не было никакого желания употреблять его. Однако их замедленная реакция и расширенные зрачки показались муниципальным полицейским подозрительными.

МуПо в итоге передала мужчин Рижской полиции.

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