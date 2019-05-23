В Риге задержали двух эстонцев, которые прямо в машине варили в ложке героин

В воскресенье Рижская муниципальная полиция получила сообщение, что на Московской улице в Renault сидят два мужчины, употребляющие наркотики. Прибывший на место патруль обнаружил двух граждан Эстонии, которые варили в ложке героин.
Как сообщает МуПо, мужчины были очень взволнованы. Один из них пытался спрятать пакет шприцев под сиденьем. Ложка, в которой они варили героин, была закреплены в магнитоле (на фото).
Так как сотрудники МуПо заметили, что у одного из мужчин был в руке нож, они попытались заставить их поскорее выйти из машины. Когда МуПо осмотрела их документы, оказалось, что перед ними граждане Эстонии.
Эстонцы заявил сотрудникам МуПо, что героин в ложке они нашли на улице и у них не было никакого желания употреблять его. Однако их замедленная реакция и расширенные зрачки показались муниципальным полицейским подозрительными.