В результате пожара в волости Йыхви погибли два человека

В среду поздно вечером в поселке Таммику Йыхвиской волости произошел пожар в жилом доме, а в четверг днем спасатели обнаружили на месте происшествия два трупа, пишет RusERR.
Двое погибших было обнаружены около 13 часов в ходе работы по тушению остаточных очагов и ликвидации последствий пожара, сообщил Спасательный департамент.
Пожар в доме на улице Тамме начался в среду около 21:00, локализовать его удалось лишь к 4 часам утра четверга.
Горение было таким интенсивным, что спасатели даже на некоторое время эвакуировали жителей соседних домов, но, к счастью, несмотря на сильный ветер, огонь на соседние дома так и не перекинулся.
Причины пожара устанавливаются.
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