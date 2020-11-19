19.11.2020, 16:11

В результате пожара в волости Йыхви погибли два человека

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Orgmetsa külas põles elumaja
Pilt on illustratiivneFoto: Kaspar Pokk/Kanal2

В среду поздно вечером в поселке Таммику Йыхвиской волости произошел пожар в жилом доме, а в четверг днем спасатели обнаружили на месте происшествия два трупа, пишет RusERR.

Двое погибших было обнаружены около 13 часов в ходе работы по тушению остаточных очагов и ликвидации последствий пожара, сообщил Спасательный департамент.

Пожар в доме на улице Тамме начался в среду около 21:00, локализовать его удалось лишь к 4 часам утра четверга.

Горение было таким интенсивным, что спасатели даже на некоторое время эвакуировали жителей соседних домов, но, к счастью, несмотря на сильный ветер, огонь на соседние дома так и не перекинулся.

Причины пожара устанавливаются.

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