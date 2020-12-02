В результате ДТП в Пылвамаа четыре человека попали в больницу

Во вторник в 23:24 на 207-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа (в деревне Мааритса, Пылвамаа) 31-летняя женщина за рулем Volvo V40 по неизвестной причине не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб, после чего съехала в кювет и выехала снова на проезжую часть.
В автомобиле находились четыре человека: выше упомянутый водитель, 31-летний мужчина, 19-летняя женщина и 32-летний мужчина). Все четверо пострадавших были доставлены в Клинику Тартуского университета.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Халява: Сразу 22 приложения раздают бесплатно в Google Play
Что означает эхо в телефонных разговорах
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели
"Урод и нелюдь": что из себя представляет новый адвокат Ефремова