В результате ДТП в Пылвамаа четыре человека попали в больницу

В автомобиле находились четыре человека: выше упомянутый водитель, 31-летний мужчина, 19-летняя женщина и 32-летний мужчина). Все четверо пострадавших были доставлены в Клинику Тартуского университета.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.