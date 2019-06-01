В результате аварии на шоссе Таллинн-Кейла пострадали несколько человек

Сегодня после обеда на шоссе Таллинн-Кейла произошла авария: автомобиль вылетел в кювет, есть пострадавшие.
В полиции сообщили, что на данный момент информации еще мало. На месте происшествия работает патруль, детали происшествия] устанавливаются.
Сегодня после обеда на шоссе Таллинн-Кейла произошла авария: автомобиль вылетел в кювет, есть пострадавшие.
В полиции сообщили, что на данный момент информации еще мало. На месте происшествия работает патруль, детали происшествия] устанавливаются.
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