В ресторане в центре Таллинна один мужчина напал на другого

В заведении общественного питания на бульваре Мере 42-летний мужчина напал на 49-летнего мужчину.

Полиция задержала 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого в нападении.

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