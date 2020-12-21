21.12.2020, 13:01

В ресторане в центре Таллинна один мужчина напал на другого


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"Avalikud teenused lahkuvad ka kesklinnast."
Foto on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

В субботу, 19 декабря, в полицию сообщили об инциденте в столичном районе Кесклинн.

В заведении общественного питания на бульваре Мере 42-летний мужчина напал на 49-летнего мужчину.

Полиция задержала 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого в нападении.

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