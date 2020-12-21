21.12.2020, 13:01
В ресторане в центре Таллинна один мужчина напал на другого
В субботу, 19 декабря, в полицию сообщили об инциденте в столичном районе Кесклинн.
В субботу, 19 декабря, в полицию сообщили об инциденте в столичном районе Кесклинн.
В заведении общественного питания на бульваре Мере 42-летний мужчина напал на 49-летнего мужчину.
Полиция задержала 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого в нападении.
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