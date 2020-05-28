28.05.2020, 16:29
В реке Выханду найден труп 65-летнего мужчины
Сегодня в 6:02 в Центр тревоги поступило сообщение, что что в волости Ряпина, в реке Выханду был найден труп 65-летнего мужчины.
Сегодня в 6:02 в Центр тревоги поступило сообщение, что что в волости Ряпина, в реке Выханду был найден труп 65-летнего мужчины.
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