28.05.2020, 16:29

В реке Выханду найден труп 65-летнего мужчины


EST
Küünal, küünla kustumine
MälestusküünalFoto: Argo Ingver

Сегодня в 6:02 в Центр тревоги поступило сообщение, что что в волости Ряпина, в реке Выханду был найден труп 65-летнего мужчины.

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