23.07.2020, 13:59
В реке Пярну найдено тело пропавшего на днях молодого мужчины
Сегодня около 10 часов утра рыбак обнаружил в реке Пярну близ улицы Видевику в Пярну тело мужчины.
Сегодня около 10 часов утра рыбак обнаружил в реке Пярну близ улицы Видевику в Пярну тело мужчины.
Полиция установила, что речь идет о пропавшем вечером 20 июля 25-летнем Яако. Внешних признаков насилия на теле обнаружено не было.
Точные причины смерти будут установлены в результате экспертизы.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
В квартире Елены Батуриной обнаружили тело пенсионерки, - СМИ
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось