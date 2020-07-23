23.07.2020, 13:59

В реке Пярну найдено тело пропавшего на днях молодого мужчины


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Pärnu jõgi
Foto on illlustreerivFoto: Ago Tammik

Сегодня около 10 часов утра рыбак обнаружил в реке Пярну близ улицы Видевику в Пярну тело мужчины.

Полиция установила, что речь идет о пропавшем вечером 20 июля 25-летнем Яако. Внешних признаков насилия на теле обнаружено не было.

Точные причины смерти будут установлены в результате экспертизы.

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