23.07.2020, 13:59
В реке Пярну найдено тело пропавшего на днях молодого мужчины
Сегодня около 10 часов утра рыбак обнаружил в реке Пярну близ улицы Видевику в Пярну тело мужчины.
Сегодня около 10 часов утра рыбак обнаружил в реке Пярну близ улицы Видевику в Пярну тело мужчины.
Полиция установила, что речь идет о пропавшем вечером 20 июля 25-летнем Яако. Внешних признаков насилия на теле обнаружено не было.
Точные причины смерти будут установлены в результате экспертизы.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Бабаян создал в Армении райский уголок и принял у себя президента
Вступительные экзамены в вузы Узбекистана перенесены
Что известно о российской вакцине от COVID-19?