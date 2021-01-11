В реке Нарва найдено тело женщины. Полиция устанавливает ее личность

22 декабря около 18:20 в Нарве, около пересечения улиц Толли и Йыэ, в реке было обнаружено тело пожилой женщины. По предварительным данным, женщина утонула.

Предполагается, что женщине могло быть около 60 лет. Ее рост около 185 см, и у нее седые волосы до плеч. На женщине была надета коричневая куртка, темные штаны, темные ботинки со светлой подошвой и на шее разноцветный платок. Документы или личные вещи рядом с женщиной найдены не были.

Полиция вместе с партнерами попыталась установить личность утонувшей, однако до сих пор этого сделать не удалось. Людей, которые узнали женщину по описанию или опознали ее одежду, просят связаться с полицией по телефону 3576147 или написать на электронную почту aleksandr.kornejev@politsei.ee.