01.02.2021, 11:05

В реке Эмайыги утонул провалившийся под лед рыбак

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В реке Эмайыги утонул провалившийся под лед рыбак
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

29 января в 18:16 сообщили, что в волости в деревне Пийри волости Тырва пропал отправившийся утром на берег 52-летний мужчина.

Мужчину нашли утонувшим в проруби в Вяйке-Эмайыги поблизости от лодочной пристани Хуммули.

Спасатели помогли вытащить утонувшего на берег.

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