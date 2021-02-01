В реке Эмайыги утонул провалившийся под лед рыбак

29 января в 18:16 сообщили, что в волости в деревне Пийри волости Тырва пропал отправившийся утром на берег 52-летний мужчина.
Мужчину нашли утонувшим в проруби в Вяйке-Эмайыги поблизости от лодочной пристани Хуммули.
Спасатели помогли вытащить утонувшего на берег.
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