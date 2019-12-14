В реке Эмайыги нашли тело пропавшего мужчины

Сегодня утром в реке Эмайыги нашли тело пропавшего в ночь на 7 декабря 25-летнего Айти.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, тело мужчины без признаков насилия обнаружили водолазы.
Причина смерти будет установлена экспертизой.
Мужчина пропал в ночь на 7 декабря. Последний раз его видели в 01:25 на пешеходном мосту в Тарту. Известно, что Айти позвонил в ночь на пятницу другу, а затем пошел через мост Туру и должен был прийти в общежитие на Нарвском шоссе. На телефонные звонки мужчина не отвечал, также не удавалось связаться с ним через социальную сеть.
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