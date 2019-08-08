В реке Эмайыги нашли тело мужчины 30-35 лет: полиция устанавливает его личность
Вчера раньше полудня в городе Тарту поблизости от улицы Паю в реке Эмайыги обнаружили труп мужчины.
Вчера раньше полудня в городе Тарту поблизости от улицы Паю в реке Эмайыги обнаружили труп мужчины.
В 11:42 в реке заметили труп, который спасатели вытащили на берег. Установлением личности мужчины начала заниматься полиция.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск сказала, что речь идет о предположительно 30-35-летнем мужчине. На берегу Эмайыги его личных вещей не нашли, мужчина был одет. "Региональный полицейский занимается установлением личности мужчины", — сказала Кейск.
Сейчас на вскрытии выясняют и то, что стало причиной смерти мужчины. О пропаже мужчины с такими приметами в полицию не сообщали. Сейчас неясно и то, как долго тело пробыло в воде.
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