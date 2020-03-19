В Рапламаа задержаны двое мужчин с кокаином
Полицейские Рапламаа задержали двоих мужчин, которые есть основание подозревать в незаконном обороте наркотических веществ.
Полицейские Рапламаа задержали двоих мужчин, которые есть основание подозревать в незаконном обороте наркотических веществ.
Во вторник в волости Кохила полиция задержала 22-летнего и 25-летнего мужчин, которых у полицейских было основание подозревать в незаконном посредничестве и владении наркотическими веществами. Один из задержанных, 22-летний мужчина, и ранее был наказан за аналогичные преступления.
При задержании мужчин полицейские нашли у них более 15 граммов кокаина и таблетки экстази и коноплю в меньшем количестве. Также обыскали находившийся во владении мужчин автомобиль, где нашли боеприпасы, на владение которыми у мужчин разрешения не было.
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