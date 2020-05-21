В Рапламаа пьяный водитель устроил аварию: пострадал и он сам, и ехавший в багажнике пассажир

Авария произошла 20 мая в 17:25 возле Колувеэре теэ, 2 в поселке Мярьямаа в Рапламаа, где 66-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на круговом перекрестке выехал на автомобиле-мопеде Bellier 503 с дорогу и врезался в дорожный знак.

В результате аварии находившийся в багажном отделении 52-летний мужчина выпал из транспортно средства.

И водитель, и пассажир были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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