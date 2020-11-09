В Рапламаа под колесами автомобиля погиб ребенок

Полиции поступило сообщение, что на 8 километре дороги Мярьямаа-Валгу в 14:30 произошло ДТП с летальным исходом. Согласно первоначальным данным, 8-летний ребенок вышел из школьного автобуса, двигавшегося в направлении Валгу, и начал переходить дорогу из-за автобуса.

Ребенок не заметил ехавший из противоположной стороны автомобиль Audi, за рулем которого была 42-летняя женщина. Автомобиль сбил ребенка и он скончался в результате полученных травм.

По словам полиции, видимость в месте ДТП была хорошая, а максимально разрешенная скорость — 90 км/ч. Женщина на Audi была трезвой и имеет права соответствующей категории. Точные детали инцидента выявит производство.

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