13.09.2019, 19:31

В Рапламаа человек попал под поезд

дополнено
rus.delfi.ee
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Foto: Taavi Sepp

Сегодня вечером в 18:44 рядом с деревней Линнаалусте волости Кехтна в Рапламаа под поезд попал человек. Попавший под поезд человек пострадал и на скорой был доставлен в больницу.

Несчастный случай произошел среди полей, и перехода через железную дорогу там не предусмотрено.

Речь идет об отправившемся в 17:34 из Таллинна в сторону Вильянди поезде, который должен был в 18:42 остановиться в Лелле, но несчастный случай произошел перед этим.

Раньше 20 часов было восстановлено движение поездов. Из-за несчастного случая опаздывает на 25 минут движущийся в сторону Таллинна поезд номер 246.

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