В Рапламаа человек попал под поезд

Несчастный случай произошел среди полей, и перехода через железную дорогу там не предусмотрено.

Речь идет об отправившемся в 17:34 из Таллинна в сторону Вильянди поезде, который должен был в 18:42 остановиться в Лелле, но несчастный случай произошел перед этим.

Раньше 20 часов было восстановлено движение поездов. Из-за несчастного случая опаздывает на 25 минут движущийся в сторону Таллинна поезд номер 246.