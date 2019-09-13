В Рапламаа человек попал под поезд

Сегодня вечером в 18:44 рядом с деревней Линнаалусте волости Кехтна в Рапламаа под поезд попал человек. Попавший под поезд человек пострадал и на скорой был доставлен в больницу.
Несчастный случай произошел среди полей, и перехода через железную дорогу там не предусмотрено.
Речь идет об отправившемся в 17:34 из Таллинна в сторону Вильянди поезде, который должен был в 18:42 остановиться в Лелле, но несчастный случай произошел перед этим.
Раньше 20 часов было восстановлено движение поездов. Из-за несчастного случая опаздывает на 25 минут движущийся в сторону Таллинна поезд номер 246.
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