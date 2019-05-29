В Рапламаа автомобиль сбил двух молодых велосипедистов: водитель скрылся и спрятал машину в кустах
Вчера около 20 часов вечера на 26 км Вайда-Урге в волости Кохила произошла авария: автомобиль сбил ехавших по левой обочине велосипедистов.
Вчера около 20 часов вечера на 26 км Вайда-Урге в волости Кохила произошла авария: автомобиль сбил ехавших по левой обочине велосипедистов.
17-летняя девушка и 15-летний молодой человек ехали на велосипедах, когда на них наехал двигавшийся в противоположном направлении легковой автомобиль, отклонившийся на обочину.
Автомобиль с места происшествия скрылся. Велосипедистов доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
По оставшимся на месте происшествия деталям авто полицейские установили, что речь идет о Ford Mondeo, и в 23.44 патруль задержал 46-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, которые на момент аварии находились в машине. Сам автомобиль был спрятан в кустах.
Обстоятельства выясняются.
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