В Рапламаа автомобиль сбил двух молодых велосипедистов: водитель скрылся и спрятал машину в кустах

17-летняя девушка и 15-летний молодой человек ехали на велосипедах, когда на них наехал двигавшийся в противоположном направлении легковой автомобиль, отклонившийся на обочину.

Автомобиль с места происшествия скрылся. Велосипедистов доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По оставшимся на месте происшествия деталям авто полицейские установили, что речь идет о Ford Mondeo, и в 23.44 патруль задержал 46-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, которые на момент аварии находились в машине. Сам автомобиль был спрятан в кустах.

Обстоятельства выясняются.