В Рапла пьяный молодой человек угнал от автовокзала автобус и проехал несколько десятков километров

Центр тревоги получил сегодня в 6.20 сообщение, что с Раплаского автовокзала пропал автобус. Отреагировавшие на происшествие полицейские выяснили, что в пустой заведенный автобус, водитель которого на какое-то время вышел, сел молодой человек. На автобусе от поехал из Рапла в сторону Кехтна, а затем в Харьюмаа в волость Сауэ, где был задержан патрулем на шоссе Вана-Туула в 7.35.

Выяснилось, что задержанный находится в алкогольном опьянении, а также, что у него отсутствуют водительские права и что ранее он наказывался за вождение без прав.

„Следствие выяснит, что побудило его угнать автобус и куда он намеревался доехать. Он был доставлен на вытрезвление, и надеюсь, что скоро сможем получить у него объяснение. Своим поведением он поставил и себя, и других участников дорожного движения в опасность, никто не пострадал только по счастливой случайности", — сказала старший следователь Раплаского отделения полиции Аннели Пийриметс.

"Я благодарю внимательного человека, который заметил на дороге „виляющий” автобус и сообщил нам об этом непосредственно перед задержанием подозреваемого", — добавила она.

В отношении задержанного начато уголовное делопроизводство по самовольному использованию вещи, управлению автомобиля в опьянении и систематическому вождению без прав.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.