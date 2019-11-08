08.11.2019, 12:40
В Рапла при пожаре погиб человек
В пятницу в 11:52 спасатели получили вызов на улицу Веэторни в Рапла, где горел жилой дом. При пожаре погиб человек.
В пятницу в 11:52 спасатели получили вызов на улицу Веэторни в Рапла, где горел жилой дом. При пожаре погиб человек.
В 12:23 пожар был локализирован. Причины возгорания пока неизвестны, сообщил Ляэнеский спасательный центр Delfi.
Пожарные вынесли из здания одного погибшего.
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