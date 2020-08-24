24.08.2020, 18:28

В Рапла мошенники применили относительно новую схему и оставили мужчину без 900 евро


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KredEx on kriisi ajal sõlminud kokku 359 uut käendus- ja laenulepingut ning teinud selle aja jooksul ettevõtjatele kättesaadavaks üle 242 miljoni euro.
KredEx on kriisi ajal sõlminud kokku 359 uut käendus- ja laenulepingut ning teinud selle aja jooksul ettevõtjatele kättesaadavaks üle 242 miljoni euro.Foto: Oliver Tsupsman

Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны возбудила в пятницу уголовное дело по случаю мошенничества, имевшему место в Рапла.

Живущий в Рапла 23-летний молодой человек в июне нашел в социальных сетях контактные данные неких лиц, через которых он надеялся получить кредит на выгодных условиях.

Якобы для получения кредита пострадавшего попросили под различными предлогами перевести деньги на банковские счета иностранцев.

В результате мужчина до сих пор не получил ни кредита, ни переведенных для его получения денег.

Ущерб составил почти 900 евро.

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