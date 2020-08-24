В Рапла мошенники применили относительно новую схему и оставили мужчину без 900 евро

Живущий в Рапла 23-летний молодой человек в июне нашел в социальных сетях контактные данные неких лиц, через которых он надеялся получить кредит на выгодных условиях.

Якобы для получения кредита пострадавшего попросили под различными предлогами перевести деньги на банковские счета иностранцев.

В результате мужчина до сих пор не получил ни кредита, ни переведенных для его получения денег.

Ущерб составил почти 900 евро.