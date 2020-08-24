24.08.2020, 18:28
В Рапла мошенники применили относительно новую схему и оставили мужчину без 900 евро
Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны возбудила в пятницу уголовное дело по случаю мошенничества, имевшему место в Рапла.
Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны возбудила в пятницу уголовное дело по случаю мошенничества, имевшему место в Рапла.
Живущий в Рапла 23-летний молодой человек в июне нашел в социальных сетях контактные данные неких лиц, через которых он надеялся получить кредит на выгодных условиях.
Якобы для получения кредита пострадавшего попросили под различными предлогами перевести деньги на банковские счета иностранцев.
В результате мужчина до сих пор не получил ни кредита, ни переведенных для его получения денег.
Ущерб составил почти 900 евро.
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