24.07.2019, 17:32

В Раквере водитель наехал на припаркованный автомобиль и скрылся. Полиция ищет свидетелей

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rus.delfi.ee
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Politseipildid
PolitseipildidFoto: Andres Putting

Сегодня с 9 до 12 часов в Раквере на ул. Койдула на парковочной площадке у торгового центра Tsentrum произошло ДТП. Неизвестное транспортное средство наехало на автомобиль Peugeot 307 красного цвета, после чего виновник ДТП скрылся с места происшествия.

"В случае наезда на припаркованное транспортное средство, водителя которого нет на месте, надо позвонить на номер 112 и действовать соответственно указаниям. Уезд с места ДТП является нарушение закона о дорожном движении и в таком случае для выяснений обстоятельств ДТП начинается делопроизводство", — пояснил аварийный полицейский Раквереского отделения полиции Хердо Кала.

Полицейский добавил, что в случае ДТП, все участники которого на месте, сначала следует убедиться в том, что никто не пострадал, а в случае, если есть пострадавшие, надо сразу же позвонить на 112 и вызвать помощь.

"Если ДТП ограничилось только материальным ущербом, то заполните необходимые документы и обратитесь в свою страховую компанию. Если участники не могут сами определить, кто стал виновником ДТП, следует вызвать полицию, которая поможет разобраться в ситуации", — добавил Кала.

Полиция просит свидетелей ДТП на парковочной площадке на ул. Койдула позвонить по номеру 5329 2883 или написать письмо ida.vihje@politsei.ee.

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