В Раквере водитель наехал на припаркованный автомобиль и скрылся. Полиция ищет свидетелей

"В случае наезда на припаркованное транспортное средство, водителя которого нет на месте, надо позвонить на номер 112 и действовать соответственно указаниям. Уезд с места ДТП является нарушение закона о дорожном движении и в таком случае для выяснений обстоятельств ДТП начинается делопроизводство", — пояснил аварийный полицейский Раквереского отделения полиции Хердо Кала.

Полицейский добавил, что в случае ДТП, все участники которого на месте, сначала следует убедиться в том, что никто не пострадал, а в случае, если есть пострадавшие, надо сразу же позвонить на 112 и вызвать помощь.

"Если ДТП ограничилось только материальным ущербом, то заполните необходимые документы и обратитесь в свою страховую компанию. Если участники не могут сами определить, кто стал виновником ДТП, следует вызвать полицию, которая поможет разобраться в ситуации", — добавил Кала.

Полиция просит свидетелей ДТП на парковочной площадке на ул. Койдула позвонить по номеру 5329 2883 или написать письмо ida.vihje@politsei.ee.