08.01.2021, 15:55
В Раквере на улице ограбили молодого мужчину
В четверг в Раквере произошло ограбление, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
В четверг в Раквере произошло ограбление, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
7 января в полицию поступило сообщение, что в Раквере на улице Лаада произошло нападение на 32-летнего мужчину: его ударили, а затем отняли мобильный телефон и наличные.
Полиция задержала в качестве подозреваемого 40-летнего мужчину.
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