В Раквере на улице ограбили молодого мужчину

В четверг в Раквере произошло ограбление, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
7 января в полицию поступило сообщение, что в Раквере на улице Лаада произошло нападение на 32-летнего мужчину: его ударили, а затем отняли мобильный телефон и наличные.
Полиция задержала в качестве подозреваемого 40-летнего мужчину.
Расистские речи Байдена поразили темнокожих жителей Нью-Йорка
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему