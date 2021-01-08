08.01.2021, 15:55

В Раквере на улице ограбили молодого мужчину

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Uues politsei vormirõivad
Pilt on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

В четверг в Раквере произошло ограбление, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

7 января в полицию поступило сообщение, что в Раквере на улице Лаада произошло нападение на 32-летнего мужчину: его ударили, а затем отняли мобильный телефон и наличные.

Полиция задержала в качестве подозреваемого 40-летнего мужчину.

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