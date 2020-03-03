В Раквере девушка напала с кулаками на полицейского

В воскресенье в Раквере девушка применила насилие против представителя власти, сообщила пресс-служба Идаской префектуры.
1 марта 19-летняя женщина ударила кулаком в лицо находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции.
Девушка задержана в качестве подозреваемой в совершении преступления.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Правду о родителях, бросивших дочь расти в роддоме, раскрыл суд
Оказалось, что муж Диденко ослушался продавцов сухого льда