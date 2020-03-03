В Раквере девушка напала с кулаками на полицейского

1 марта 19-летняя женщина ударила кулаком в лицо находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции.

Девушка задержана в качестве подозреваемой в совершении преступления.

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