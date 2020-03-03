03.03.2020, 18:10

В Раквере девушка напала с кулаками на полицейского

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rusikas
Foto: Andres Putting

В воскресенье в Раквере девушка применила насилие против представителя власти, сообщила пресс-служба Идаской префектуры.

1 марта 19-летняя женщина ударила кулаком в лицо находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции.

Девушка задержана в качестве подозреваемой в совершении преступления.

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