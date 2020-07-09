09.07.2020, 13:49
В районе Вормси в море упал капитан парусника. В поисках задействован вертолет(3)
В 12:50 произошел несчастный случай к северо-востоку от Вормси на отмели Савинова, где капитан парусника упал за борт, сообщила полиция Delfi.
В 12:50 произошел несчастный случай к северо-востоку от Вормси на отмели Савинова, где капитан парусника упал за борт, сообщила полиция Delfi.
На моряке не было спасательного жилета, связавшийся с Центром тревоги сообщил, что не видит человека. В поисках задействован вертолет, дополнительная информация поступит при первой возможности. Парусник направлялся из Дирхама в Хаапсалу и шел примерно два часа, когда произошло несчастье.
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