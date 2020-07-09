В районе Вормси в море упал капитан парусника. В поисках задействован вертолет

На моряке не было спасательного жилета, связавшийся с Центром тревоги сообщил, что не видит человека. В поисках задействован вертолет, дополнительная информация поступит при первой возможности. Парусник направлялся из Дирхама в Хаапсалу и шел примерно два часа, когда произошло несчастье.

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