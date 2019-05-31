31.05.2019, 07:20

В районе Батарейной тюрьмы сбили 4-летнюю девочку


rus.delfi.ee
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Tallinna Lastehaigla
Foto: Priit Simson

Вчера вечером в 19:08 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Суур-Патарей, 7.

41-летняя женщина на автомобиле Citroen C3 сбила двинувшуюся с тротуара на проезжую часть на самокате 4-летнюю девочку.

Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

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