31.05.2019, 07:20
В районе Батарейной тюрьмы сбили 4-летнюю девочку
Вчера вечером в 19:08 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Суур-Патарей, 7.
Вчера вечером в 19:08 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Суур-Патарей, 7.
41-летняя женщина на автомобиле Citroen C3 сбила двинувшуюся с тротуара на проезжую часть на самокате 4-летнюю девочку.
Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
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