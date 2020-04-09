В Раэ два мотоциклиста попали в аварию
В среду вечером в волости Раэ произошли две аварии с участием мотоциклов.
В среду вечером в волости Раэ произошли две аварии с участием мотоциклов.
Первая авария произошла в 17:53 на перекрестке Алевику теэ и Ринги теэ в поселке Юри, где 37-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла Suzuki DL 650A и упал. Ему понадобилась помощь медиков.
Всего через полчаса, в 18:19 произошла авария возле Мыйзакюла теэ, 10, где по предварительным данным, мотоцикл Honda XL650V на повороте съехал с дороги. 23-летний мотоциклист получил травмы.
Оба водителя были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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