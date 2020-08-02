В Раазику мужчина на квадроцикле разбился насмерть

Вчера в 18:05 в полицию поступило сообщение об аварии в волости Раазику в Харьюмаа, где ATV под управлением 39-летнего мужчины вылетел с дороги и врезался в дерево.
Водитель получил столь серьезные травмы, что скончался на месте.
По предварительной информации, на нем не было шлема.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.
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