02.05.2020, 13:18
В Пылвамаа в результате ДТП погибли два человека
Сегодня в деревне Абиссааре Пыльвамааского уезда в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
Сегодня в деревне Абиссааре Пыльвамааского уезда в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
Центр тревоги получил сообщение об аварии на шоссе Саверна-Пилкузе в 11:48. По первоначальным данным, машины вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.
В результате ДТП погибли два человека, также два человека, которые находились в машине, получили травмы.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
«Коронавируса не существует!». Ответ врачей
Мясников предрек "серьезную эпидемию" с высокой смертностью
Британский врач по дням расписала симптомы коронавируса