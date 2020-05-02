В Пылвамаа в результате ДТП погибли два человека

Центр тревоги получил сообщение об аварии на шоссе Саверна-Пилкузе в 11:48. По первоначальным данным, машины вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.

В результате ДТП погибли два человека, также два человека, которые находились в машине, получили травмы.

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