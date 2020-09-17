В Пылвамаа скончались еще два мужчины, выпившие растворитель

На выходных в Пылвамаа компания из пяти людей выпила растворитель. На сегодняшний день четверо из них уже скончались.
Согласно данным, 13 сентября компания из пяти мужчин распивала различные алкогольные напитки, среди которых был и растворитель. Как показала экспертиза, к таким последствиям привел технический раствор (1,2-Дихлорэтан), который используют, например, для удаления лака, клея и других покрытий. Это опасный химикат, употребление которого вовнутрь может убить.
Один мужчина умер сразу же, второй скончался в больнице незадолго после госпитализации. 17 сентября скончались еще двое мужчин.
Последний оставшихся в живых мужчина идет на поправку.
Уголовное производство выяснит, было ли употребление химиката сознательным выбором мужчин или нет.
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