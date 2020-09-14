14.09.2020, 14:20

В Пылвамаа попойка закончилась для двоих смертью и для троих больницей: мужчины пили растворитель

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дополнено в 16:40
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Pohmell
Foto on illustreerivFoto: Anni Õnneleid

13 сентября полиция получила сообщение, что в квартире в поселке Вериора в Пылвамаа лежит труп 46-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

Согласно первоначальным данным, компания мужчин распивала алкоголь, но потом их самочувствие стало хуже, и один из них скончался.

Скорая помощь отвезла в больницу остальных четырех мужчин. К сожалению, один из них скончался в больнице. Состояние двух выживших очень тяжелое, третьему немного лучше.

Как показала экспертиза, к таким последствиям привел технический раствор (1,2-​Дихлорэтан), который используют, например, для удаления лака, клея и других покрытий. Это опасный химикат, употребление которого вовнутрь может, в зависимости от количества, причинить серьезный вред здоровью или даже убить.

Согласно данным, компания из пяти мужчин распивала различные алкогольные напитки, среди которых был и растворитель. Уголовное производство выяснит, было ли употребление химиката сознательным выбором мужчин или нет.

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