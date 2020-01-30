В Пылвамаа охранник задержал водителя, который сел за руль после недельного запоя

В среду в Маммасте примерно в 15 часов охранник, зашедший в магазин за кофе, увидел, что к магазину подъехал черный автомобиль Toyota Avensis и из него вышел мужчина средних лет. Сначала водитель попытался войти в магазин через заднюю дверь, но она была заперта. Войти через переднюю дверь ему тоже не удалось: он не мог попасть по ручке и распахнуть дверь, поэтому передумал идти в магазин.

Охранник заметил, что мужчина, явно находившийся в состоянии сильного опьянения, шатаясь, идет к своей машине. ”Я сказал своему знакомому в магазине, что это неправильно”, — рассказал охранник. Он направился к автомобилю мужчины. ”Я спросил, употреблял ли он алкоголь, но он просто посмотрел на меня и был не в состоянии ответить”, — добавил сотрудник охранной фирмы. Он заглушил мотор машины, забрал ключи и вызвал полицию.

Стражи порядка выявили у водителя Toyota состояние алкогольного опьянения и увезли нарушителя в участок. По словам охранника, мужчина признался полицейским, что пил уже неделю. Также охранник заметил на задней части Toyota царапины.

Глава патрульной службы юго-восточного отделения полиции Мадис Соэкаруск похвалил внимательного охранника и добавил, что каждая пара глаз, замечающая, что происходит на дорогах, — большая помощь для полиции и населения в целом. Он отметил, что тот факт, что внимательные люди вмешиваются и сообщают об опасных ситуациях, четко говорит о росте нетерпимости к водителям, которые представляют опасность для других участников движения.