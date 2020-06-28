В Пылвамаа маленький ребенок попал под пассажирский поезд

Сегодня около 14 часов Центр тревоги получил сообщение, что в волости Ряпина между железнодорожными станциями Хольванди и Рууза вышел на рельсы мальчик, который был сбит подошедшим пассажирским поездом. Машинист дал гудок и совершил аварийное торможение, но избежать столкновения уже не удалось.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Бальдур Пильден описал, что в болотистый район оперативному транспорту было сложно попасть, поэтому километры шедшие пешком на место происшествия оперативные работники оказали ребенку первую помощь на месте. Дальше решили поместить ребенка в поезд и поехать обратно на станцию Рууза, где его можно было бы быстро передать медикам и отвезти в больницу. Ребенок после несчастного случая был в сознании, насколько известно сейчас, его состояние не опасно для жизни.

"По первоначальным данным, ребенок один и без ведома родителей ушел со двора дома гулять и, выйдя из чащи леса, неожиданно вышел на рельсы, где был сбит подошедшим пассажирским поездом", — отметил оперативный руководитель полиции.

В поезде было довольно мало людей, они не пострадали. Все более точные детали случившегося выясняются.