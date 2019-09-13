В Пыльтсамаа убит 44-летний мужчина, подозреваемая взята под стражу

11 сентября полиция получила информацию о том, что в Пыльтсамаа в одной из квартир дома по Таллиннскому шоссе совершено тяжкое преступление. Полиция направилась для проверки информации и нашла труп 44-летнего мужчины с признаками насилия.

По предварительным данным, в квартире употребляли алкоголь, в какой-то момент между 44-летним мужчиной и 50-летней женщиной вспыхнула ссора, в ходе которой женщина несколько раз ударила свою жертву по голове. В результате избиения мужчина получил тяжелую травму, его жизнь спасти не удалось.

"Женщину задержали в Пыльтсамаа через несколько часов, признали подозреваемой и, поскольку она была пьяна, отправили протрезвляться. Туда же отправили и находившихся в той же квартире трех пьяных мужчин. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело", - сообщил майор Тартуского отделения полиции Юллар Сымера

Подозреваемая арестована сроком на два месяца. Действующих судимостей у нее нет.