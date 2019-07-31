В Пыльтсамаа столкнулись два автомобиля Volkswagen

rus.delfi.ee EST

Foto on illustratiivne. Foto: Madis Veltman

Сегодня утром в волости Пыльтсамаа в деревне Каавере произошло ДТП, в котором никто не пострадал. Движение в деревне Салуствере временно перекрыто.