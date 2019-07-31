31.07.2019, 09:05
В Пыльтсамаа столкнулись два автомобиля Volkswagen
Сегодня утром в волости Пыльтсамаа в деревне Каавере произошло ДТП, в котором никто не пострадал. Движение в деревне Салуствере временно перекрыто.
Сегодня утром в волости Пыльтсамаа в деревне Каавере произошло ДТП, в котором никто не пострадал. Движение в деревне Салуствере временно перекрыто.
Сегодня в 7:20 на 19 километре шоссе Йыгева-Пыльтсамаа столкнулись Volkswagen Golf и Volkswagen Sharan. Обстоятельства произошедшего еще выясняются.
Движение в волости Пыльтсамаа в деревне Салуствере временно перекрыто. Движение регулирует полиция.
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