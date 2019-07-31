31.07.2019, 09:05

В Пыльтсамаа столкнулись два автомобиля Volkswagen


rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

Сегодня утром в волости Пыльтсамаа в деревне Каавере произошло ДТП, в котором никто не пострадал. Движение в деревне Салуствере временно перекрыто.

Сегодня в 7:20 на 19 километре шоссе Йыгева-Пыльтсамаа столкнулись Volkswagen Golf и Volkswagen Sharan. Обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Движение в волости Пыльтсамаа в деревне Салуствере временно перекрыто. Движение регулирует полиция.

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