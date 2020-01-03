В Пыльтсамаа агрессивная женщина избила своего бывшего партнера и его знакомую

Инцидент произошел в квартире дома по улице Лилле, сообщила в пятницу Лыунаская префектура. К моменту прибытия полиции агрессивная женщина уже ушла.

Мужчина и его подруга обратились за медицинской помощью в больницу. Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.