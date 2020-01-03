03.01.2020, 10:37

В Пыльтсамаа агрессивная женщина избила своего бывшего партнера и его знакомую

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В Пыльтсамаа агрессивная женщина избила своего бывшего партнера и его знакомую
Foto: PPA

Накануне днем в Пыльтсамаа 28-летняя женщина напала на своего бывшего спутника жизни и его знакомую, передает rus.err.ee.

Инцидент произошел в квартире дома по улице Лилле, сообщила в пятницу Лыунаская префектура. К моменту прибытия полиции агрессивная женщина уже ушла.

Мужчина и его подруга обратились за медицинской помощью в больницу. Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.

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