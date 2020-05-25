25.05.2020, 12:48
В Пыхья-Таллинне распитие алкогольных напитков закончилось поножовщиной
В пятницу в столичном районе Пыхья-Таллинн совместное распитие алкогольных напитков закончилось поножовщиной.
В пятницу в столичном районе Пыхья-Таллинн совместное распитие алкогольных напитков закончилось поножовщиной.
23 мая в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Каэра в Пыхья-Таллинне 28-летний мужчина в ходе совместного употребления алкогольных напитков ударил ножом 50-летнего мужчину, причинив ему физическую боль. К счастью, полученная потерпевшим рана оказалась не опасной для жизни.
Потерпевший был доставлен в больницу. Полиция задержана нападавшего.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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